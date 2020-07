Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Diebstahl eines Rasentraktors vereitelt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 03.20 Uhr alarmierte ein Zeuge, der sich in der Ferdinand-Porsche-Straße in Nufringen befand, die Polizei. Ihm waren zwei bislang unbekannte Männer auf einem freizugänglichen Firmengelände aufgefallen. Die beiden Personen versuchten offensichtlich einen Rasentraktor in einen bereitgestellten Transporter zu verladen, um diesen zu stehlen. Der Zeuge, der sich in Begleitung einer weiteren Person befand, schrie die die beiden Tatverdächtigen an, worauf diese sich in den Transporter setzten und mit dem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Zu den beiden Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass sie etwa 175 bis 180 cm groß sind. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung des Transporters oder der Tatverdächtigen. Der Wert des Rasentraktors wurde auf rund 18.000 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07034/2539-0, mit dem Polizeiposten Gärtringen in Verbindung zu setzen.

(ys)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell