Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vermisster tot aufgefunden;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Vermisster tot aufgefunden (Bezug: Meldung vom 26.11.19 mit der Überschrift "63-jähriger Mann vermisst")

Kirchhain: Am Donnerstagnachmittag, 28. November, wurde der Vermisste tot in der Wohra liegend aufgefunden. Der Fundort befindet sich in Nähe des Erlensees. Nach dem Verschwinden des Mannes wurden umfangreiche Suchmaßnahmen, u.a. mit Drohnen und Mantrailern, eingeleitet. Die Ermittlungen zu den näheren Todesumständen dauern derzeit noch an. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bisher nicht ergeben.

Hinweis für die Medien: Bitte das Foto des Mannes nicht mehr verwenden.

Jürgen Schlick

