Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Wieblingen: Technischer Defekt verursacht Dachstuhlbrand

Heidelberg (ots)

Am späten Sonntagabend, gegen 23.05 Uhr, meldete die Bewohnerin eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in der Falkengasse einen Dachstuhlbrand. Sie verständigte die Feuerwehr, nachdem sie knackende Geräusche und lautes Knallen ausgehend vom Dach wahrgenommen hatte. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Alle Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus ins Freie begeben. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aufgrund eines technischen Defekts ein schwelender Kabelbrand, der auf den Dachbalken übergriff. Der Brandschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu schaden. Laut Feuerwehr war die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die anderen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und nachdem das Haus gelüftet wurde in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Wieblingen geführt.

