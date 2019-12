POL-WHV: Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl in Wilhelmshaven - Polizei nimmt mutmaßliche Täter vorläufig fest, die seit Dienstag in Hauptverhandlungshaft sitzen

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl in Wilhelmshaven - Polizei nimmt mutmaßliche Täter vorläufig fest, die seit Dienstag in Hauptverhandlungshaft sitzen

Wilhelmshaven

Am frühen Montagnachmittag, 16.12.2019, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei gegen kurz vor halb sechs und teilte am Telefon mit, dass es soeben bei einem Verbrauchermarkt in der Friedrich-Paffrath-Straße zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Er verfolge derzeit die beiden Täter zu Fuß im Bereich des Banter Weges.

Aufgrund der von dem Zeugen permanent durchgegebenen Standortbestimmung und der guten Personenbeschreibung können die für die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen eingesetzten Beamten die beiden mutmaßlichen Täter in der Peterstraße, in Höhe des Banter Weges antreffen und kontrollieren.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden Männer dabei beobachtet, wie sie vor einem Regal mit mehreren Packungen Zahnbürstenaufsätzen hantierten. Für den Zeugen sah es so aus, als wenn die beiden vorbereiten würden, die Packungen einzustecken. Durch die Beobachtung fühlten sich die Personen offenbar gestört, so dass sie unmittelbar in Richtung Kassen liefen und den Bereich verließen, so dass der Zeuge die Verfolgung aufnahm.

Die kontrollierenden Beamten fanden bei der körperlichen Durchsuchung der Personen einen Pkw-Schlüssel, so dass naheliegend war, dass dieser im Nahbereich stand.

Zu dem Schlüssel fanden die Beamten schließlich den passenden Pkw, der auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes auf dem Parkplatz geparkt war.

Da im Pkw-Inneren zwei große und augenscheinlich gefüllte Taschen zu erkennen waren, wurde der Pkw nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg durchsucht.

In dem Fahrzeug fanden die Beamen diverses Diebesgut in einem Wert von über 1000 EURO (FOTO).

Eine Überprüfung der am Pkw angebrachten Kennzeichen ergab, dass es sich hierbei um Kennzeichendoubletten handelte.

Bereits am 10.12.2019 hatte sich der betroffene Pkw in Salzbergen einer anstehenden Fahrzeugkontrolle durch Flucht entzogen. Am Fahrzeug war lediglich ein gefälschtes Kennzeichen angebracht, das eigentlich dazugehörige Fahrzeug befindet sich beim rechtmäßigen Fahrzeughalter, so dass bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet wurde.

Außerdem überprüften die Beamten die Personen, bei denen es sich um zwei 31-Jährige handelt, die beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Da der Zeitpunkt und die Umstände der Einreise bislang unbekannt sind, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt nach unerlaubter bzw. ungeklärter Einreise eingeleitet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnet diese an, dass beide mutmaßlichen Täter im Rahmen der Hauptverhandlungshaft festzunehmen sind. Die Hauptverhandlung soll am Montag stattfinden.

