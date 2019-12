Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ochtendung (ots)

Am 11.12.2019, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich in der Koblenzer Straße in Ochtendung ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 11-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Kind, im Bereich Koblenzer Straße 1, den dortigen Fußgängerüberweg. Ein 20-jähriger PKW Fahrer, welcher aus Richtung Hauptrasse die Koblenzer Straße befuhr, erkannte das Kind zu spät und kollidierte mit diesem. Das Kind kam aufgrund der Kollision zu Fall und verletzte sich. Vor Ort wurde das Kind durch das DRK behandelt und anschließend ins Krankenhaus Mayen verbracht.

