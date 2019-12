Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Auderath

Auderath (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag, 07.12.2019, bis Sonntagnachmittag, den 08.12.2019, ereignete sich in Auderath in der Straße Auf den Gärten ein Einbruch in ein Wohnhaus. Der Spurenlage zufolge drangen die Täter durch Aufhebeln der Haustür in das Gebäude ein. Im Haus wurden zahlreiche Räume durchsucht, dabei wurde Schmuck entwendet. Anschließend verließen die Täter das Wohnhaus durch die rückwärtige Terrassentür und schoben dazu die Jalousien hoch.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise an: Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-801-0 od. kimayen@polizei.rlp.de

