Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Ein 37-Jähriger leistete am Mittwoch (09.09.2020) gegen 06:00 Uhr am Graf-von-Galen-Ring Widerstand gegen Polizeibeamte. Zuvor fiel der Mann bereits im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs auf und wurde dort der Örtlichkeit verwiesen. Im weiteren Verlauf zeigte er den Polizisten dann den Mittelfinger und pöbelte Passanten an. Daraufhin sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden, versuchte jedoch zu Fuß zu flüchten. Den Polizeibeamten gelang es den Mann einzuholen und am Boden zu fixieren. Dabei wehrte der Mann sich jedoch so heftig, dass sich das Geschehen auf die Fahrbahn verlagerte. Zum Schutz der Streifenwagenbesatzung stellte eine Zeugin ihr Fahrzeug quer, sodass der nachfolgende Verkehr anhalten musste. Durch Unterstützungkräfte konnte der Mann schließlich in das Polizeigewahrsam Hagen gebracht werden. Dieser erhält nun eine Anzeige und das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell