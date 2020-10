Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 4. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzungen

Wolfenbüttel, Am Rodeland, 02.10.2020, gegen 14.35 Uhr

Zur genannten Zeit gerieten in Wolfenbüttel Am Rodeland ein 63jähriger alkoholisierter Mann und eine 40jährige Frau in Streitigkeiten in deren Verlauf der Mann die Frau am Hals ergriff und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Zudem bedrohte er sie mit dem Tod. Der Mann wurde von der alarmierten Funkstreifenbesatzung in der Nähe angetroffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Wolfenbüttel, Bereich des Bahnhofs, 04.10.2020, gegen 03.40 Uhr

Von drei bisher unbekannten Tätern sei ein 27jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Bahnhofs geschlagen und getreten worden. Das stark alkoholisierte Opfer (AAK 2,64 Promille) verhielt sich sehr unkooperativ und machte gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten keine Angaben bezgl. der Täter oder des Grundes. Der Mann wurde verletzt dem Krankenhaus Wolfenbüttel zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel, Fritz-Fischer-Straße, 03.10.2020, gegen 15.20 Uhr

Um 17.50 Uhr, zweieinhalb Stunden nach der begangenen Tat, verständigte eine 35jährige Frau die Polizei, weil sie im Rahmen eines Streites von ihrem 37jährigen Partner mit dem Tod bedroht und an die Schulter geschlagen worden war. Geschehen war dies in der gemeinsamen Wohnung im Beisein zweier 18 und 1 Jahr alten Kinder. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach durch den Täter zu Körperverletzungen gegenüber seiner Partnerin gekommen. Der Mann, der sich mittlerweile an seiner Arbeitsstätte aufhielt, wurde von der eingesetzten Funkstreifenbesatzung dort aufgesucht. Ihm wurde die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Körperverletzung und Bedrohung eröffnet. Gleichzeitig wurde gegen ihn eine Wegweisung/Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung für 10 Tage ausgesprochen. Ein Verstoß hiergegen würde eine Straftat nach dem Gewaltschutzgesetz darstellen, was ihm erläutert wurde. Weiterhin wurden ihm die Wohnungsschlüssel abgenommen und im Anschluss der Frau ausgehändigt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Wolfenbüttel, Dietrich-Bonhoeffer-Str., 03.10.2020, 09.35 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 26jährigen Führer eines PKW VW Polo festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Urintest ergab den Konsum von Cannabis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet. Er muss mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.

- Skiebe - PHK

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell