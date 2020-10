POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 03.10.2020 08:00 - 04.10.2020, 08:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Pkw-Diebstahl. Zeit: Sonntag, 27.09.2020 08:00 Uhr - Samstag, 03.10.2020 23:50 Uhr Ort: 38229 Salzgitter-Barum / Neubaugebiet Hergang: Im angegebenen Zeitraum betraten derzeit noch unbekannte Diebe das Grundstück eines geschädigten 51-jährigen Salzgitteraners. Der Mann hatte seinen Pkw während seines Urlaubs auf Hof geparkt. Als er zurückkehrte musste er feststellen, dass das tarnfarbene Fahrzeug der Marke Mercedes, Fabrikat: Wolf, durch die Täter entwendet worden war. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Erschleichen von Leistungen Zeit: Samstag, 03.10.2020 06:50 Uhr - 07:50 Uhr Ort: 38228 Salzgitter / Kurt-Schumacher-Ring Hergang: Zur genannten Zeit nahmen zwei Männer die Dienste eines Taxiunternehmens in Anspruch. Die Fahrt von Braunschweig nach Salzgitter sollte vor einer Bankfiliale enden. Unter dem Vorwand, den zu zahlenden Betrag am Automaten abheben zu wollen, verließen die beiden Personen das Taxi. Sie kehrten jedoch nicht zum Taxifahrer zurück, sondern flüchteten aus der Filiale fußläufig in Richtung Einsteinstraße. Der Versuch des 45-jährigen Taxifahrers, die Betrüger selbst zu stellen, schlug fehl. Sie konnten vorerst unerkannt entkommen. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz Zeit: Samstag, 03.10.2020 22:32 Uhr Ort: 38226 Salzgitter / Kampstraße Hergang: Ein aufmerksamer 32-jähriger Salzgitteraner informierte umgehend die Polizei als er beobachtete, wie ein 29-jähriger Salzgitteraner in Begleitung einer 35-jährigen Frau zunächst unbekannte Gegenstände in einem Gebüsch deponierte. Als er genauer hinschaute fiel ihm auf, dass es sich um einen Teleskopschlagstock und Betäubungsmittel handeln müsse. Die hinzugerufenen Polizeibeamten bestätigten den Verdacht. Die Gegenstände konnten dem Besitzer zugeordnet und beschlagnahmt werden. Den Beschuldigten erwartet nun ein Verfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, sowie ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Fahren ohne Versicherungsschutz Zeit: Samstag, 03.10.2020 13:12 Uhr Ort: 38226 Salzgitter / Konrad-Adenauer-Straße Hergang: Zur genannten Zeit hielten Beamte der Polizei Salzgitter den Fahrzeugführer eines E-Scooters an. Der im öffentlichen Straßenverkehr gefahrene Elektroroller verfügte über keinerlei Versicherungsschutz. Die Fahrt endete für den Fahrer nach der Kontrolle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Erst mit Erwerb eines Versicherungskennzeichens darf er die Fahrt wieder aufnehmen.

