Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, 03. Oktober 2020

Peine (ots)

Schwerer Verkehrsunfall mit Pferd Zu einem dramatischen Ende kam es am Freitag, den 02.10.20 um 22.50 Uhr, in Gadenstedt am Lauenthaler Weg, als es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Opel Adam einer 28-jährigen aus Gadenstedt und einer zuvor von einer Sommerseide ausgebrochenen braune Stute einer 32-jährigen Pferdehalterin aus Braunschweig kam. Das Tier war aus bisher nicht geklärter Ursache zusammen mit einer 20-jährigen Hannoveraner-Stute mitten auf der Straße unterwegs, als der Pkw entgegenkam und frontal mit dem Pferd kollidierte. Die Opel-Fahrerin verletzte sich nur leicht, die Stute verendete aber mit schwersten Verletzungen noch am Unfallort. Der Schaden am Pkw war verheerend und wurde mit 10.000,- EUR geschätzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 21-jähriger osteuropäischer Staatsbürger wurde am Freitag, den 02.10.20 um 22.40 Uhr in Duttenstedt im Twieholzkamp mit einem silbernen Opel Vectra einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt und später von ihm auch zugegeben, dass er keinen Führerschein besaß. Das Auto musste zunächst stehenbleiben und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter Drogeneinfluss Ein 29-jähriger aus Peine wurde am Samstag um 03.30 Uhr in Dungelbecke in Woltorf bei einer Fahrt mit seinem Mofa von der Polizei überprüft. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Containerbrand mit erheblichem Schaden Am Samstagmorgen brannte um 00.40 Uhr ein Altpapiercontainer am Parkplatz des Eixer Sees. Eine Selbstentzündung schloss die alarmierte Feuerwehr und die Polizei aus. Jetzt wird wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Eine intensive Spurensuche wurde durchgeführt und Zeugen befragt. Wenn ein Täter ermittelt wird, hat sich dieser zu dem eingeleiteten Strafverfahren zu verantworten. Der Schaden wurde mit 1.000,- EUR angegeben. Wenn jemand weitere Hinweise dazu geben kann, sollte er sich mit der Polizei unter Tel. 05171-9990 in Verbindung setzen.

Couragierter Zeuge vereitelt Diebstahl In einem Einkaufsmarkt in Peine in der Wiesenstraße versuchte ein schlanker Mann, der mit Mitte 30 und ausländisch beschrieben wurde und ca. 170 cm groß gewesen sei, drei Akku-Winkelschleifer zu entwenden. Er trug einen graue Pulli. Als der Dieb aber außerhalb des Geschäftes mit seinem Fahrrad und dem Diebesgut fliehen wollte, gelang es einem 30-jährigen aus Peine, ihn vom Fahrrad zu ziehen, so dass der Täter nur noch ohne Geräte und Fahrrad weglaufen konnte. Eine sofortige Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein silbernes Treckingrad der Marke Prophete. Hinweise sollten bei der Polizei in Peine gemeldet werden.

