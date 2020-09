Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200922.7 Itzehoe: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Itzehoe (ots)

Montagmittag hat sich eine Unfallflucht in Itzehoe ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 13:27 Uhr ist es in der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Im Begegnungsverkehr befuhr ein Lkw die Kaiserstraße, vorbei an den rechtsseitig parkenden Autos, in Richtung Fehrsstraße. Ihm entgegen kam ein Transporter. Dieser überholte einen Fahrradfahrer in Höhe der Hausnummer 19. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des Lkw nach rechts aus und touchierte hierbei den Außenspiegel eines am Straßenrand abgestellten Pkw. Der Pkw wurde hierbei beschädigt. Der Fahrer des Transporters entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei sucht nach Zeugen und insbesondere nach dem anderen Unfallbeteiligten. Diese melden sich bei dem Polizeirevier Itzehoe unter 04821 / 602-0.

Jochen Zimmermann

