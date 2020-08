Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: 20-Jähriger fährt in Schlangenlinien

Duisburg (ots)

Dem Verkehrsdienst ist am Montagabend (10. August, 20:10 Uhr) der Fahrer eines schwarzen BMW aufgefallen, der verbotenerweise von der Wanheimer Straße nach links in die Liebfrauenstraße abbog. Die Polizisten wollten den Mann stoppen. Er reagierte nicht auf die polizeilichen Anhaltezeichen und fuhr in Schlangenlinien ohne anzuhalten weiter. Die Polizisten riefen Verstärkung. Bei seiner anschließenden Flucht verursachte der 20-Jährige mehrere Unfälle und beschädigte sechs Autos. Ein Streifenwagenteam konnte den jungen Duisburger schließlich an einer Tankstelle an der Musfeldstraße aufspüren. Sie nahmen ihn mit zur Wache. Der 20-Jährige gab den Beamten gegenüber an, unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol unterwegs gewesen zu sein. Eine Blutprobe wurde entnommen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 13.500 Euro. Der 20-Jährige kam zur Ausnüchterung ins Gewahrsam und muss sich unter anderem wegen Unfallflucht und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

