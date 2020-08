Polizei Duisburg

POL-DU: Wehhofen: Unbekannter touchiert zwei Autos und fährt weiter

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer, der am Sonntagnachmittag (9. August, 16:30 Uhr) auf der Dr.-Hans-Böckler-Straße in einem silbernen Wagen mit Duisburger Kennzeichen in Richtung Walsum unterwegs war, ist laut Zeugen mehrfach über den Bordstein gefahren. Dabei touchierte er außerdem zwei am Straßenrand geparkte Autos und fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten stellten einen abgefahrenen, rechten Seitenspiegel des unbekannten Autofahrers sicher. Das Verkehrskommissariat 21 ermittelt und sucht Zeugen: Wer kennt den flüchtigen Fahrer oder kann Angaben zur Unfallflucht machen? Hinweise bitte an das VK 21 unter der Rufnummer 0203 2800.

