Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Unbekannte zünden Reifen an und schießen in die Luft

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (9. August, 2:30 Uhr) haben drei unbekannte Männer auf der Kreuzung Karl-Jarres-Straße/Wanheimer Straße Gummireifen angezündet, Benzin in die Straßenbahngleise gegossen und mindestens einmal in die Luft geschossen. Einer der Tatverdächtigen soll laut Angaben der Zeugen mit einem Auto auf die Kreuzung gefahren sein. Die anderen beiden seien zu Fuß aus Richtung Pauluskirche gekommen. Nach der Tat, so die Zeugen weiter, seien sie über die Rheinhauser Straße in Richtung Brücke der Solidarität gelaufen. Der Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Düsseldorfer Straße. Die inzwischen alarmierten Rettungskräfte kamen wenige Minuten später zum Tatort. Die Feuerwehr löschte den Brand und streute Bindemittel in die Gleise. Während der Tatortaufnahme war die Kreuzung gesperrt.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Der Fahrer ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Statur sowie schwarze Haare. Er trug zur Tatzeit schwarze Schuhe, Jeans und einen ebenfalls schwarzen Pulli. Der Mann, der in die Luft schoss, trug einen schwarzen Trainingsanzug mit hellen Streifen und eine Sturmmaske. Der dritte Mann war mit einer kurzen schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt mit einer hellen Aufschrift im Brustbereich bekleidet. Zeugen, die einen Tatverdächtigen erkennen oder Angaben machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell