POL-DU: Mülltonnenbrände in Duisburg Neudorf - Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen, gegen 04:13 Uhr, kam es im Bereich der Grabenstraße Ecke Schemckesweg in Duisburg Neudorf zu Mülltonnenbränden. Hierdurch gerieten ebenfalls angrenzende Hecken in Brand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach dem derzeitigen Stand ist die Brandursache ungeklärt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0203/280-0 entgegen.

