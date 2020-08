Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Zwei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Duisburg (ots)

Eine 76-jährige Frau hat am Freitagvormittag (7. August, 11 Uhr) beim Herausfahren aus einer Einfahrt am Sternbuschweg (zwischen Gaußstraße und Kalkweg) den Pkw eines gleichaltrigen Mannes übersehen. Die Seniorin wollte mit ihrem Peugeot nach links abbiegen und achtete dabei nicht auf den von links kommenden Ford Focus. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Zeugen verständigten die Rettungskräfte. Um die Fahrerin zu bergen, musste die Feuerwehr eine eingeklemmte Tür aufflexen. Mit dem Krankenwagen brachten Sanitäter beide Personen ins Krankenhaus, wo sie vorsorglich stationär behandelt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei den Sternbuschweg in beiden Richtungen sperren.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell