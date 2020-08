Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Autos bei Schweißarbeiten in Brand geraten

Duisburg (ots)

Ermittler der Duisburger Kripo gehen nach dem Feuer auf der Antonienstraße am Donnerstagnachmittag (6. August, gegen 14:20 Uhr) von fahrlässiger Brandstiftung aus. Bei Schweißarbeiten in einer Werkstatt fingen zwei Autos Feuer und brannten zusammen mit etwa 100 Reifen nieder. Angrenzende Häuser mussten evakuiert werden. Die Rauchsäule war in weiten Teilen der Stadt zu sehen. Verletzt wurde niemand.

