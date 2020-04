Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Exhibitionist läuft weg

Lippstadt (ots)

Ein Exhibitionist zeigte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen Mitternacht, im Bereich des Wachtelgartens in anstößiger Weise. Nachdem Zeugen auf den Mann aufmerksam geworden sind, floh er in Richtung Hellinghäuser Weg. Der Täter war circa 180 cm groß, übergewichtig mit heller Haut und dunklen Haaren. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Mundschutz, sowie einen beigen oder schwarzen Mantel. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Exhibitionisten machen können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

