Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Lkw Planen aufgeschlitzt

Soest (ots)

Unbekannte Täter schlitzten zwischen Mittwoch, 18.10 Uhr, und Donnerstag, 2.50 Uhr, an den Aufliegern von zwei Lastkraftwagen die Planen auf. Die beiden Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz "Röllingser Graben" an der A44 abgestellt. Die Täter entwendeten hierbei eine bislang unbekannte Anzahl an Parfümflaschen der Marke Joop. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

