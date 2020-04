Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zugeschlagen

Lippstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, gerieten ein 40-jähriger Mann und ein unbekannter Täter mit einem 40-jährigen Lippstädter, im Bereich der Josefkirchstraße, in Streit. In Folge der verbalen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte mehrfach mit der Faust auf den Lippstädter ein. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt und musste anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Schläger war circa 175 cm groß, mit hellen, eventuell rötlichen Haaren und trug zur Tatzeit eine weiße Jacke mit einem karierten Hemd. Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem unbekannten Schläger machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

