Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Pflanzen abgebrannt

Geseke (ots)

Am Dienstag, gegen 17.10 Uhr, entdeckte ein Zeuge brennende Pflanzen in einem Blumenkübel am Vereinsheim in der Mühlenbreite. Glücklicherweise griffen die Flammen nicht auf das daneben befindliche Gebäude über. Aufgrund der nassen Witterung geht die Polizei davon aus, dass die Pflanzen angesteckt worden sein müssten. Der Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell