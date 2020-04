Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Rebbeke - Anhänger im Gegenverkehr

Lippstadt (ots)

Eine 78-jährige Autofahrerin aus Lippstadt wollte am Mittwochmorgen, gegen 10.55 Uhr, auf der Niederdedinghauser Straße ein Traktorgespann überholen, welches ebenfalls in Richtung Lippstadt unterwegs war. Um sich einen besseren Überblick über die Überholmöglichkeit zu verschaffen, fuhr sie mit ihrem Wagen ein Stück auf die Gegenfahrbahn, wobei sie einen entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrer aus Lippstadt mit seinem Anhänger zu spät bemerkte und mit dem Anhänger kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser von der Kupplung gelöst und verkeilte sich mit dem Zugfahrzeug. Die 78-jährige Frau wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 15.000 Euro geschätzt. (reh)

