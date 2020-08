Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtmitte: Tag des Radtourismus am Hauptbahnhof - Polizei und ADFC geben Tipps

Duisburg (ots)

Sie planen diesen Sommer Ausflüge mit dem Fahrrad oder sogar einen ganzen Radurlaub? Wir geben Ihnen gerne Tipps:

Am Freitag (7. August) ist "Tag des Radtourismus" am Portsmouthplatz vor dem Duisburger Hauptbahnhof: Die Experten der Polizei Duisburg, der Bundespolizei und des ADFC informieren zwischen 9 und 14 Uhr an mehreren Ständen zu verschiedensten Themen rund ums Rad:

Welche Fahrradschlösser schützen am besten vor Dieben? Wie verstaue ich mein Fahrrad sicher auf einer Zugreise? Wie viel Abstand halte ich am besten zu Autos? Warum ist der tote Winkel so gefährlich für Radfahrer? Wann muss mein E-Bike ein Kennzeichen haben? Wo gibt es die schönsten Radstrecken in der Region?

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

