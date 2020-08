Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich/Großenbaum: Trickbetrüger tischen Senioren Lügengeschichten auf

Duisburg (ots)

Er müsse mal dringend zur Toilette... Unter diesem Vorwand verschaffte sich ein etwa 65 bis 70 Jahre alter Trickbetrüger am Dienstagnachmittag (4. August, 13:30 Uhr) Zugang zur Wohnung einer Seniorin an der Schliemannstraße. Nach dem Toilettengang drängte er ihr ein Gespräch über "besonders sichere Bargeld-Verstecke" auf, in dessen Verlauf die Frau ihm die Schublade zeigte, in der ihr Geld lag. Danach fragte der Unbekannte nach einem Glas Wasser und nutzte die Zeit, die sie in der Küche verbrachte, um ihr Versteck zu plündern. Als die Seniorin mit dem Wasser zurückkam, hatte er es plötzlich eilig und verschwand. Mit ihm war auch das Bargeld aus der Schublade verschwunden. Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß sein und eine stabile Figur haben. Er trug eine braune Lederkappe und ein grünes Hemd.

An der Saarner Straße hat sich ein etwa 70 Jahre alter Trickbetrüger am Dienstagnachmittag (4. August, 14:50 Uhr) als ehemaliger Arbeitskollege eines 80-Jährigen vorgestellt. Er fragte zuerst die Ehefrau (76) des Seniors, ob Bargeld in der Wohnung sei. Dann zeigte sich der Unbekannte sehr interessiert an dem Tresor des Paares - angeblich, weil er sich ebenfalls einen Tresor kaufen wolle. So überredete er den 80-Jährigen ihm den Tresor - auch von innen - zu zeigen. Nach der "Besichtigung" verschwand der Täter und der Senior stellte später fest, dass Bargeld verschwunden war. Das Ehepaar schätzt den Fremden auf etwa 70 Jahre. Er trug eine helle Hose sowie ein helles Oberteil.

Die Polizei prüft, ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kommissariat 32 zu wenden.

