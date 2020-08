Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Montagnachmittag (3. August, 17:10 Uhr) einer 21-jährigen Frau am Bahnsteig der S-Bahnhaltestelle "Im Schlenk" das Handy aus der Hand gerissen und die Handtasche geraubt. Mit der Beute in der Hand sprangen die beiden auf die Gleise und rannten davon. Die Duisburgerin rief die Polizei. Das Räuber-Duo ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Einer der beiden hat mittellange, rotblonde Haare und trug eine schwarze Lederjacke. Der andere Täter war mit einer schwarzen Baseballkappe, einem rotem Pulli, einer dreiviertellangen Jeans und hellen Turnschuhen bekleidet. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell