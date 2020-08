Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Polizei fahndet mit Fotos nach Räuber-Trio

Duisburg (ots)

Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Räuber-Trio: Die drei bislang unbekannten Männer sollen bereits im Frühjahr an einem Donnerstag kurz nach Mitternacht (19. März, 0:40 Uhr) in einen Kiosk an der Heerstraße eingebrochen sein. Dabei hebelten sie die Rollläden auf und erbeuteten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Personen, die das Trio oder einen der mutmaßlichen Täter erkennen, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-geschaeftseinbruch

