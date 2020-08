Polizei Duisburg

POL-DU: Bissingheim: Pedelec-Fahrer stürzt

Duisburg (ots)

Auf dem Radweg an der Bissingheimer Straße hat ein 74-jähriger Mann am Sonntagnachmittag (2. August, 14:25 Uhr) die Kontrolle über sein Pedelec verloren. Ohne fremde Einwirkung prallte er gegen eine Leitplanke und verletzte sich bei dem Sturz. Zeugen kümmerten sich sofort um den Mann, der nach ihren Aussagen einen Helm trug. Rettungskräfte brachten den Duisburger ins Krankenhaus, in dem Ärzte ihn stationär behandeln. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass ein medizinischer Notfall zu dem Unfall geführt hat.

