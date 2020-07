Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Motorradfahrer gestürzt

Freiburg (ots)

Am frühen Freitagabend befuhr ein Motorradfahrer die Landstraße von Schonach kommend in Fahrtrichtung Oberprechtal. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Die Maschine und er rutschten noch einige Meter weiter; während er auf der Fahrbahn zum Liegen kam, prallte sein Motorrad gegen eine Betonmauer und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 1978 geborene Mann aus der Ortenau zog sich Verletzungen zu, die nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei nicht allzu schwerwiegend sind. An seinem Motorrad entstand hoher Sachschaden.

