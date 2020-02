Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200228.1 Kiel: Festnahme von zwei Einbrechern in Gaarden

Kiel (ots)

Freitagmorgen nahmen Polizeibeamte vom 4. Polizeirevier Kiel gegen 03:30 Uhr zwei Einbrecher auf frischer Tat in Gaarden fest, die mittels einer Eisenstange in einen Imbiss eingebrochen sind.

Eine Anwohnerin wurde durch verdächtige Geräusche geweckt und konnte dann aus dem Wohnungsfenster heraus zwei Personen beobachten, die gerade damit beschäftigt waren, sich mit einer Eisenstange Zugang zu einem Imbiss in der Kaiserstraße zu verschaffen. Die reaktionsschnelle Zeugin informierte die Polizeileitstelle über den Vorfall, welche umgehend sieben Streifenwagen zum Tatort entsandte. Die eingesetzten Beamten nahmen im Imbiss einen 21-jährigen Täter fest, der sich gegenüber den Beamten fälschlicherweise als Reinigungskraft ausgab. Der zweite 24-jährigeTäter konnte durch Fahndungsmaßnahmen zeitnah im Nahbereich der Tatörtlichkeit festgenommen werden. Die Polizeibeamten stellten eine Eisenstange als Tatwerkzeug sicher. In den Rücksäcken der beiden Täter konnten die Beamten das Stehlgut in Form von Getränken und Süßigkeiten sicherstellen. Bei der anschließenden Spurensicherung stellten die Beamten zudem Hebelspuren an einem im Imbiss befindlichen Zigarettenautomaten fest. Die beiden Beschuldigten befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam und sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des heutigen Tages beim Haftrichter im Amtsgericht Kiel vorgeführt werden.

Philipp Vorbau

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell