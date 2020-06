Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200617.4 Meldorf: Untersuchungshaftbefehl erlassen (Folgemeldung zu 200616.5)

Meldorf (ots)

Nach dem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 40-Jährigen in Meldorf am gestrigen Nachmittag hat heute eine Haftrichterin am Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe gegen den 49-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Mittlerweile befindet sich der Beschuldigte auf dem Weg in eine Justizvollzugsanstalt.

