Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Wilhelmstraße, Samstag, 30.05.20, 0.45 Uhr

KREIENSEN (schw) - Am Samstag,30.05.20, 0.45 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim durch eine Zeugin ein sich auffällig verahltender Kraftfahrzeugührer in Kreiensen mitgeteilt. Der Kraftfahrzeugführer habe seinen Transporter in der Wilhelmstraße mehrere Male ein- und wieder ausgeparkt, sei jedes Mal weggefahren und nach kurzer Zeit wieder zurückgekehrt. Auch sonst verhielt sich der Kraftfahrzeugführer nach Angaben der Zeugin auffällig. Die hinzugerufenen Polizeibeamten des PK Bad Gandersheim unterzogen den angetroffenen 45-jährigen Kraftfahrzeugeführer aus Frankreich, einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte bereits deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Dem 45-jährigen wurde nach Sicherstellung des Führerscheins die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe angeordnet. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

