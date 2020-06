Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung (kal)

Einbeck (ots)

Am 01.06.2020, 10:00 Uhr, kam es in einem Dasseler Ortsteil zu einer Körperverletzung durch einen Faustschlag. Hintergrund dürften Streitigkeiten vom Vorabend gewesen sein. Beschuldigt wird ein 43-jähriger Mitbewohner des Mehrfamilienhauses. Opfer ist ein 57-Jähriger , welcher ebenfalls in dem Haus wohnt und durch den Schlag eine leichte Verletzung an der Lippe davontrug. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

