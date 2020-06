Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung (kal)

Einbeck (ots)

Am Sonntag, den 31.05.2020, verschmierten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:00 Uhr das Schloß der Korridortür eines 84 - jährigen Bewohners eines Mehrfamilienhauses im Hebbelweg. Das Schloß war danach nicht mehr funktionsfähig und musste ausgetauscht werden. Die Schadenshöhe wurde auf 50 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

