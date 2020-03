Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Markhausen- Versuchter Einbruch in Kiosk

Am Sonntag, 01. März 2020, gegen 23.30 Uhr, kam es in der Nelkenstraße zu einem versuchten Einbruch in einen dortigen Kiosk. Bislang unbekannte Täter hebelten vergeblich an einer Hintertür, um in den Kiosk einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen schafften die Täter es nicht, in den Kiosk zu gelangen. Durch den Einbruchversuch entstand ein Gesamtschaden von ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

