Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Barßel

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, 01.03.2020 befuhr ein 25jähriger Motorradfahrer aus Barßel um 14:47 Uhr die Hauptstraße aus Elisabethfehn in Richtung Barßel. Im weiteren Verlauf beabsichtigte eine 56jährige Barßelerin mit ihrem Pkw nach links in den Falkendamm abzubiegen. Sie musste zunächst mit ihrem Pkw verkehrsbedingt halten und stand insofern mit gesetztem Blinker auf der Hauptstraße, welche die 56jährige Barßelerin zuvor ebenfalls in gleicher Richtung befuhr. Der Motorradfahrer erkannte den stehenden Pkw zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er stürzte, prallte gegen das Fahrzeugheck und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Neben zwei Rettungswagen war ein Notarzt vor Ort, um den Motorradfahrer zu versorgen. Die Hauptstraße wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Der lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Vor Ort waren ferner die Mitarbeiter der PSNV, um die Betreuung der Angehörigen des Motorradfahrers zu gewährleisten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 5000 Euro.

