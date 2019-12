Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchbruchversuch in Einfamilienhaus schlug fehl

Kempern (ots)

Unbekannte versuchten am Samstag zwischen 14:00 und 17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Birkenallee in Kempen einzubrechen. Sie versuchten mehrere Fenster aufzuhebeln, dies misslang. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770. /tp (1528) 191221-2015-085946

