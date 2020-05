Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sonnenschirm beschädigt und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (scha)- Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am vergangenen Freitag gegen 14:36 Uhr in der Altendorfer Straße mit seinem Lkw rückwärts von einem Grundstück und stieß hierbei mit dem Heck gegen einen Sonnenschirm eines dortigen Restaurants. Anschließend fuhr der Fahrer weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, konnte das Kennzeichen des Lkw ablesen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Zeugen, die ebenfalls Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter der Telefonnummer 05561/949780 zu melden. An dem Sonnenschirm entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

