Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Passant von unbekannten Tätern im Stadtpark attackiert

Uslar (ots)

Uslar (La) - Stadtpark, Bereich Parkplatz am Amtsweg

Am Freitag, den 29.05.2020, gegen 21.15 Uhr, griffen zwei bisher unbekannte Täter im Uslarer Stadtpark einen 37-jährigen Uslarer tätlich an und verletzten diesen. Anschließend entfernten sich die beiden Täter über den Parkplatz am Amtsweg in unbekannte Richtung. Die zwei unbekannten Täter seien beide männlich und ca. 16-17 Jahre alt. Ein Täter sei ca. 180 cm groß und habe einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine schwarze Hose getragen. Der zweite Täter sei ca. 170 cm groß und trug zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung und eine dunkelblaue Jeans. Weiterhin seien die beiden in Begleitung einer weiblichen Person gewesen. Zeugen, die den Vorfall oder auffällige Personen zur oben genannten Zeit beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/926000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell