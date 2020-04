Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in 36129 Gersfeld, Fritz-Stamer-Straße, Höhe Acura-Klinik

Hilders (ots)

Am 01.04.2020 gegen 07:45 Uhr stellte eine 30 jährige aus Hilders ihren Pkw, Ford Focus in der Fritz-Stamer-Straße in Höhe der Acura Klinik am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 13:30 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, war die hintere linke Seite beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich vorher um den entstandenen Schaden von 2400EUR gekümmert zu haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter 06681 / 96120 jede andere Polizeidienststelle oder über die "Online-Wache" der hessischen Polizei.

