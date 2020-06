Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gartenpumpe beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Graben, Donnerstag, 28.05.20, 18.00 Uhr - Freitag, 29.05.20, 10.00 Uhr

KREIENSEN (schw) - Am Freitag, 29.05.20, 10.00 Uhr meldete sich ein 80-jähriger Anwohner aus Kreiensen, um eine Sachbeschädigung an einer, in seinem Garten aufgestellten Schwengelpumpe anzuzeigen. Der Geschädigte gab, an, dass die Pumpe am Donnerstag, 28.05.20, gegen 18.00 Uhr noch unbeschädigt gewesen sei. Am Freitag, 29.05.20, gegen 08.00 Uhr stellte er fest, dass der obere Teil der Pumpe abgebrochen wurde. Der Schaden beläuft sich dabei auf ca. 100,- EUR Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen, die in der Zeit von Donnerstag, 28.05.20, 18.00 Uhr bis Freitag, 29.05.20, 08.00 Uhr in der Straße Am Graben in Kreiensen / Opperhausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kreiensen im Verbindung zu setzen.

