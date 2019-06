Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Unfall mit vielen Verletzten

Möhnesee (ots)

Am Dienstag, um 18:47 Uhr, kam es an der Kreuzung des Haarwegs mit der Wameler Straße zu einem Unfall. Ein 69-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem Opel Astra auf der Wameler Straße in Richtung des Sees unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit eines von links kommenden VW Polo falsch ein. Die 34-jährige Polo-Fahrerin aus Werl konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Zwei Mitfahrer im Astra (4 und 24 Jahre alt aus Warstein) mussten schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aus dem Polo wurde eine 17-jährige Beifahrerin schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 13000,- Euro. (lü)

