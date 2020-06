Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Stromkabels +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben von einer Baustelle in der Annenheider Allee in Delmenhorst ein Starkstromkabel entwendet.

Das Kabel, das auf der Baustelle in Höhe des Fitnessparks an einem Kran angeschlossen war, wurde in der Zeit von Montag, 22. Juni 2020, 16:15 Uhr, bis Dienstag, 23. Juni 2020, 06:45 Uhr, gestohlen. Der Wert des Kabels wurde mit etwa 500 Euro angeben.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (696417).

