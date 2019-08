Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtrag Pressemeldung PI Diepholz vom 18.08.2019

Diepholz (ots)

Bassum - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht! Im Zeitraum von Donnerstag (15.08.2019, 10:30 Uhr) bis Samstag (17.08.2019, 15:00 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug das Garagentor eines 79-jährigen Bassumers in der Berliner Straße in Bassum. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Verkehrsunfallort, ohne seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall kund zu tun. An dem Garagentor entstand leichter Sachschaden. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten sich mit der Polizei in Bassum unter der Telefonnummer: 04241/802910 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell