Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Couragierte Passantin rettet Kleinkind vorm Ertrinken in den Graftanlagen +++ Betroffene Familie und Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zu einem Unglücksfall kam es am Montag, den 22. Juni 2020, in den Graftanlagen in Delmenhorst, bei dem eine Passantin ein Kleinkind vorm Ertrinken rettete und der betroffenen Familie übergab. Da das Kind bewusstlos war, sucht die Polizei Delmenhorst nach der Familie und Zeugen.

Als eine 24-jährige Passantin zwischen 17:15 und 17:30 Uhr mit ihrem dreijährigen Sohn am Fahrradständer des Spielplatzes beim "Spielplatz an der Graft" stand, wurde sie auf ein im Gewässer "paddelndes" und um Luft ringendes Kleinkind aufmerksam.

Ohne zu zögern eilte sie mit ihrem eigenen Sohn zum Gewässer und erklärte ihm, dort stehen zu bleiben. Danach rannte sie wenige Meter ins Wasser und zog das Kind, einen circa zwei Jahre alten Jungen, ans Ufer.

Der kurzzeitig bewusstlose Junge wurde durch einen Mann und eine Frau in Empfang genommen, bei denen es sich vermutlich um die Eltern des Kindes handelte. Anschließend machte sich die couragierte Retterin mit ihrem Sohn auf den Heimweg und meldete das Geschehen der Polizei.

Da weder bei der Polizei noch beim Rettungsdienst etwas über den Gesundheitszustand des Jungen bekannt ist, sucht die Polizei nun nach der Familie des beinahe ertrunkenen Jungen und / oder Zeugen des Geschehens.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen (698666).

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell