POL-D: Düsseldorf - Fahndungserfolg des zivilen Autobahn "ET" - Drogenkuriere auf der A 3 gestoppt - Marihuana im Staubsauger - Festnahme - Haftrichter - Fotos hängen an

Düsseldorf - Fahndungserfolg des zivilen Autobahn "ET" - Drogenkuriere auf der A 3 gestoppt - Marihuana im Staubsauger - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Fahndungserfolg des zivilen Autobahn "ET" - Drogenkuriere auf der A 3 gestoppt - Marihuana im Staubsauger - Festnahme - Haftrichter - Fotos hängen an

Beamte des zivilen Einsatztrupps "ET" der Autobahnpolizei Düsseldorf konnten gestern Abend auf der A3 (Anschlussstelle Bergische Landstraße - Mettmann) einen Mazda aus den Niederlanden mit zwei Drogenkurieren stoppen. Die Männer im Alter von 46 und 49 Jahren mit Wohnsitz in den Niederlanden wurden festgenommen und sollen heute wegen des Verdachts der Einfuhr/Besitz von nicht geringen Mengen Marihuana und Kokain dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Drogen waren in einem Staubsauger im Kofferraum versteckt.

Am Abend fiel den Spezialisten der Autobahnpolizei der Wagen auf der A 3 in Höhe der Anschlussstelle Mettmann auf. Der Wagen wurde angehalten. Der 46-jährige Beifahrer führte griffbereit in einer Tasche auf dem Schoß zwei Messer mit. Es erfolgte eine gründliche Kontrolle und Durchsuchung, bei der die Beamten Drogen in einem Staubsauger im Kofferraum fanden. 280 Gramm Marihuana und 50 Gramm Kokain wurden sichergestellt. Die beiden Männer mit bulgarischer Staatsangehörigkeit werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Der Pkw wurde sichergestellt.

