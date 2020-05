Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei: Emmerich - 77-jähriger Niederländer nach Drogeneinfuhr in Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Siehe dazu Pressemitteilung der Polizei Kleve:

Ein 77 Jahre alter Niederländer war am Samstag (09. Mai 2020) gegen 19.10 Uhr einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Düsseldorf nach dem Grenzübertritt auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln aufgefallen. An der Anschlussstelle Emmerich-Ost wurde das Fahrzeug, ein Renault Kangoo, angehalten. Im Rahmen der Kontrolle wurden Betäubungsmittel in typischer Verpackung auf der Ladefläche entdeckt. Insgesamt wurden über 5 Kilogramm Amphetamin und eine geringe Menge Marihuana durch die Polizei sichergestellt. Der Verdächtige wurde festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

