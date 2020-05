Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahrradunfall in Oberbilk - 65-Jähriger schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Fahrradunfall in Oberbilk - 65-Jähriger schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Samstag, 9. Mai 2020,14.45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag wurde ein 65-jähriger Radfahrer aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Nach den bisherigen Ermittlungen war zur Unfallzeit ein 47-jähriger Düsseldorfer mit seinem Mazda "Im Liefeld" in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ausfahrt eines Getränkemarktes in Höhe der Einmündung Heerstraße kam es aus bislang unklarer Ursache zur Kollision mit dem 65-jährigen Radfahrer. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden. Ob der Radfahrer von dem Grundstück des Getränkemarktes kam oder eine seitliche Berührung stattfand, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 7 870-0 zu melden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell