Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2020 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Großer Biber am Adenauerplatz

Da staunte ein Verkehrsteilnehmer nicht schlecht, als er am Montagmorgen, gegen 2 Uhr, einen stattlichen Biber auf dem Kreisel beim Adenauerplatz in Heilbronn sah. Die eingesetzte Streife der Polizei bestäitgte die Sichtung. Gemeinsam mit der Tierrettung gelang es den Beamten das Tier im Alten Friedhof einzufangen. Eine Wiederaussetzung in städitischem Gewässer wurde seitens der Stadt aufgrund der hohen Biberpopulation nicht erlaubt. Kurzerhand wurde der Nager umgesiedelt. Er ist jetzt Neckarsulmer und wohnt im Bereich des Stauwehrs.

