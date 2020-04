POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Illegal Hausmüll entsorgt

Unbekannte entsorgten in den vergangenen Tagen in Bad Mergentheim illegal Hausmüllabfälle. Die Müllablagerung wurden am Sonntag im Bereich der Abfallcontainer gegenüber eines Lebensmittelgeschäfts in der Igersheimer Straße entdeckt. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen, die in den letzten Tagen in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Nach Graffiti-Schmiererei Zeugen gesucht!

Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte die neu aufgestellten Unterrichtscontainer der Lorenz-Fries-Schule in Bad Mergentheim. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag gegen 07:00 Uhr sprühten die Täter mehrere Schriftzüge an die Fenster und Fassade der Förderschule. Zeugen, die in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990 zu melden.

Creglingen: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung!

Unbekannte zerkratzten Samstagnacht ein geparktes Auto in Creglingen. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 00:00 Uhr machten sich die Täter an dem in der Hauptstraße geparkten BMW zu schaffen. Hierbei wurde der Lack mit einem spitzen Gegenstand mutwillig an der Fahrer- und Beifahrerseite beschädigt. An dem zerkratzen Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Zeugen, die in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990 zu melden.

Werteheim: Missglückter Überholvorgang

In Reicholzheim führte am Freitagmittag ein Überholvorgang zweier Fahrzeuge zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14:00 Uhr fuhr der 25-jährige Lenker eines Skoda Octavia hinter einem 54-jährigen, welcher ebenfalls einen Skoda Octavia fuhr, auf der Landstraße 504. Beide Autos überholten im Bereich der Abzweigung nach Sachsenhausen einen Linienbus. Der 25-Jährige fuhr daraufhin während des Überholvorganges auf das vor ihm fahrende Gefährt des 54-Jährigen auf. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenprall niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Wertheim: Fahrradsturz mit gravierenden Folgen

Ein Fahrradfahrer verletzte sich am Sonntag bei einem Sturz schwer. Zwischen Wertheim und Waldenhausen befuhr der 30-jährige Mann mit seinem Mountainbike einen Waldweg. Vermutlich kam der Fahrer beim Überfahren eines Steins zu Fall. Hierbei verletzte sich der Radler schwer und musste durch die eintreffenden Einsatzkräfte von dem für Fahrzeuge unbefahrbaren Weg geborgen und zu einem Rettungswagen verbracht werden. Anschließend wurde der 30-Jährige durch die Rettungskräfte zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren.

Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer wurde am Samstagmittag in Lauda bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 55-Jährige Kradfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnunterführung als ein 53-Jährige Opel-Fahrer vom Straßenrand aus auf die Straße fuhr. Der Pkw-Lenker übersah vermutlich den von links kommende Zweiradfahrer. Dem Mann auf dem Motorrad misslang es dem Auto auszuweichen und es kam zum Zusammenprall, woraufhin er von seinem Krad stürzte. Im Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme war die komplette Bahnhofstraße gesperrt. Bei dem Unfall verletzte sich der 55-Jährige leicht. Es entstand zudem ein Sachschaden von circa 7.000 Euro.

Gerlachsheim: Illegales Kraftfahrzeugrennen

Am Sonntag sollte im Bereich Gerlachsheim ein Roller kontrolliert werden, dieser setzte jedoch seine Fahrt fort und versuchte den Streifenwagen abzuhängen. Gegen 20:45 Uhr begegneten sich der Streifenwagen und der 17-jährige Rollerfahrer in der Würzburger Straße. Der Kradfahrer wurde mittels Blaulicht und dem Schriftzug "Stopp Polizei" aufgefordert anzuhalten. Diese Aufforderung missachtete der 17-Jährige und beschleunigte sein Gefährt. Daraufhin begann eine rasante Verfolgungsfahrt bis zu einem Waldparkplatz. Dort versucht der junge Kradfahrer über einem Feldweg und einen Acker weiter zu flüchten. Er übersah jedoch einen Erdwall und wurde durch diesen von seinem Roller abgeworfen. Nach einer kurzen Flugphase des Fahrers versuchte er nach der Landung wieder zu seinem Roller zu gelangen, um mit diesem weiter zu flüchten. Dies misslang dem selbsternannten Rennfahrer. Er wurde daraufhin durch die Polizeibeamten festgenommen. Im Anschluss stellte sich heraus, dass er eine technische Veränderung an seinem Flitzer durchgeführt hatte und deshalb versuchte vor der Polizei zu flüchten. Auf den 17-Jährigen kommt unter anderem eine Strafanzeige wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zu.

