POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Ohne Führerschein unterwegs

Ein 21-Jähriger versuchte mit seinem Auto am Sonntagmittag in Heilbronn vor einer Kontrolle zu flüchten, indem er zunächst die Anhaltesignale der Polizei ignorierte und im Anschluss versuchte zu Fuß wegzurennen. Gegen 14.30 Uhr wollte eine Streife in der Theodor-Heuss-Straße einen BMW einer Kontrolle unterziehen. Der BMW-Fahrer ignorierte zunächst die Anhaltesignale. Als der BMW letztendlich angehalten werden konnte, versuchte der Lenker zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Nachdem der 21-jährige eingeholt wurde, konnten die Polizisten den vermeintlichen Grund für die Flucht feststelle. Der junge Mann stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Aggressiver Mann in Krankenhaus

Weil ein betrunkener 33-Jähriger in der Nacht auf Sonntag die Notaufnahme eines Heilbronner Krankenhauses nicht verlassen wollte, musste die Polizei anrücken. Der Mann weigerte sich kurz vor Mitternacht nach seiner Behandlung die Notaufnahme des Krankenhauses zu verlassen, weshalb der Krankenhaussicherheitsdienst die Polizei hinzuzog. Der Mann verließ zunächst die Notaufnahme um dann vor dem Gebäude einen Stein aufzunehmen und die Beamten damit zu attackieren. Der Angriff wurde durch einen Sicherheitsmitarbeiter aufgehalten. Den Rest der Nacht verbrachte der 33-Jährige im Polizeigewahrsam. Ein Alkoholtest ergab bei ihm knapp zweieinhalb Promille.

Heilbronn: Unfall wegen Raser auf Bundesstraße - Zeugen gesucht

Durch ein Überhohlmanöver hat ein Unbekannter am Freitagabend beim Industriegebiet West in Heilbronn einen Unfall verursacht. Das unbekannte Fahrzeug, vermutlich ein grauer Ford, überholte auf der B 293 in Richtung Leingarten gegen 19.40 Uhr mehrere Fahrzeuge. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Überhohler so knapp vor einem VW Polo ein, dass dieser eine Vollbremsung einleiten musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die hinter dem Polo fahrenden Autos mussten ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen. Ein 37-Jährigen Mercedes-Fahrer fuhr dabei trotz Vollbremsung auf den Golf einer 24-Jährigen auf. Der Unbekannte fuhr mit seinem Auto davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben, oder Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können. Außerdem wird der Fahrer des Polos gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, entgegen.

Eppingen: Parkplatzrempler und davongefahren

Eine unbekannte Person hat am Samstagmittag in Eppingen mit ihrem Auto den geparkten Opel einer 32-Jährigen gestreift. Der Opel Zafira war zwischen 13.10 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Park and Ride Parkplatz gegenüber dem Eppinger Bahnhof in der Eisenbahnstraße geparkt. Die unbekannte Person blieb mit ihrem PKW an dem Auto hängen und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Unfall mit Alkohol

Ein 20-Jähriger ließ nach einem Unfall am Sonntagnachmittag in Heilbronn seinen Führerschein bei der Polizei. Der junge Mann hatte beim Fahrtstreifenwechsel gegen 17.30 Uhr auf der Karlsruher Straße mit seinem Citroen Berlingo wohl den Peugeot einer 27-Jährigen übersehen und kollidierte mit diesem. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Citroen-Fahrer. Ein Alkoholtest ergab über 0,5 Promille. Der junge Mann musste mit den Beamten für eine Blutentnahme ins Krankenhaus kommen. Seinen Führerschein überließ der 20-Jährige ebenfalls den Polizisten. Der Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Der Citroen-Lenker muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall mit drei PKW am Samstagvormittag in Heilbronn wurde eine 27-Jährige leicht verletzt. Gegen 11.30 Uhr musste ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Stuttgarter Straße verkehrsbedingt anhalten. Die hinter dem Mercedes fahrende Opel-Fahrerin hielt ebenfalls an. Ein 49-Jähriger bemerkte offensichtlich zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autos halten mussten und fuhr mit seinem Peugeot auf den Opel auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf den Mercedes geschoben. Die Opel-Lenkerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Brackenheim: Einbruch auf Firmengelände

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Brackenheim-Meimsheim mehrere neue Akkuschrauber gestohlen. Einbrecher haben auf einem Firmengelände in der Straße "Rosenhöhe" die Tür eines Containers aufgehebelt und die darin befindlichen Akkuschrauber gestohlen. Wer Hinweise auf die Einbrecher geben kann oder etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer, 07133 2090, zu melden.

Leingarten: Mit über 1,5 Promille gegen Verkehrsschild und geparktes Auto gefahren

Mit über 1,5 Promille war eine 22-Jährige in der Nacht auf Sonntag in Leingarten unterwegs. Die junge Frau war gegen 2 Uhr mit ihrem Seat auf der Eppinger Straße unterwegs, als sie vermutlich wegen ihrer Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen ein geparktes Auto prallte. Durch den Unfall wurde die 22-jährige Beifahrerin des Seats leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Seat-Fahrerin musste die Beamten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein blieb bei der Polizei. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Massenbachhausen: Einbruch schlägt fehl

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Massenbachhausen versucht in ein Geschäftsgebäude eines Unternehmens einzubrechen. Gegen 2 Uhr rissen die Täter an einem Fenster des Gebäudes in der Robert-Bosch-Straße den Rollladen aus der Führung. Als Sie versuchten das Fenster aufzuhebeln, löste die Alarmanlage aus und die Einbrecher flüchteten. Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei dem Polizeiposten Leintal, Telefonnummer 07138 810630, zu melden.

Bad Wimpfen: Gartenhütte aufgebrochen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag, dem 17. April und Samstag, den 25. April die Tür in einer Gartenhütte in Bad Wimpfen aufgebrochen und Gartengeräte gestohlen. Die Täter haben unter anderem mehrere Rasenmäher und Wagenheber entwendet. Das Schloss einer zweiten Gartenhütte auf dem Grundstück konnte von den Einbrechern nicht geknackt werden. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Beim Putzen Metallpfosten gestreift

Vermutlich beim Putzen ihres Autos hat eine unbekannte Person am Freitag in Neckarsulm zwei Metallpfosten beschädigt. Warscheinlich beim Rangieren ist die Person mit ihrem PKW auf dem Gelände einer Autoreinigung in der Straße "Im Klauenfuß" gegen die Metallpfosten gestoßen. Zwischen 10.30 Uhr und 20.40 Uhr hat sich der Vorfall ereignet. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden von etwa 300 Euro zu kümmern. Wer den Unfall beobachten konnte, oder Hinweise auf den Verursacher hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Untergruppenbach: Carport beschädigt und davongefahren

Eine unbekannte Person hat vermutlich beim Rangieren am Donnerstagnachmittag in Untergruppenbach-Oberheinriet einen Carport beschädigt und ist geflüchtet. Zwischen 15 und 16 Uhr streifte ein warscheinlich gelbes Fahrzeug den Carport an einem Feldweg parallel zur Meisensteinstraße. Aufgrund der Kratzerhöhe von 57-90 cm und 225 cm und gelben Lackantragungen, handelt es sich bei dem Unfallverursacher vermutlich um ein Fahrzeug eines Paketzustellers. Die Person hat sich nach dem Unfall nicht gemeldet und ist davongefahren. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen die etwas gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Hat ein Anwohner in der genannten Zeit ein Paket erhalten? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, entgegen.

